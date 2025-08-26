|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
68,50
|
- 0,30
|
- 6,14
|
WTI (долл/барр)
|
64,44
|
- 0,36
|
- 7,28
|
Золото (долл/унция)
|
3 425,20
|
7,70
|
784,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 282,47
|
- 349,27
|
2 738,25
|
S&P 500
|
6 439,32
|
- 27,59
|
557,69
|
Nasdaq
|
21 449,29
|
- 47,24
|
2 138,50
|
Nikkei
|
42 807,82
|
174,53
|
2 913,28
|
Dax
|
24 273,12
|
- 89,97
|
4 363,98
|
FTSE 100
|
9 321,40
|
0,00
|
1 148,38
|
CAC 40 INDEX
|
7 843,04
|
- 126,65
|
462,30
|
Shanghai Composite
|
3 883,56
|
57,80
|
531,80
|
Bist 100
|
11 477,80
|
105,47
|
1 647,24
|
RTS
|
1 127,29
|
- 2,80
|
234,07
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1629
|
0,0011
|
0,1275
|
USD/GBP
|
1,3456
|
0,0001
|
0,0940
|
JPY/USD
|
147,7800
|
- 0,0200
|
- 9,4200
|
RUB/USD
|
80,7193
|
0,1100
|
- 32,8007
|
TRY/USD
|
41,0217
|
0,0200
|
5,6617
|
CNY/USD
|
7,1536
|
0,0000
|
- 0,1464
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.08.2025)Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.08.2025) Последняя цена
Финансы
26 августа 2025 г. 09:10
https://images.report.az/photo/f3b43270-2c03-3c69-bcc4-4923ac8030ce.jpg
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (26.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.08.2025)