О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.08.2025)

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.08.2025) Последняя цена
Финансы
26 августа 2025 г. 09:10
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

68,50

- 0,30

- 6,14

WTI (долл/барр)

64,44

- 0,36

- 7,28

Золото (долл/унция)

3 425,20

7,70

784,20

Индексы

Dow-Jones

45 282,47

- 349,27

2 738,25

S&P 500

6 439,32

- 27,59

557,69

Nasdaq

21 449,29

- 47,24

2 138,50

Nikkei

42 807,82

174,53

2 913,28

Dax

24 273,12

- 89,97

4 363,98

FTSE 100

9 321,40

0,00

1 148,38

CAC 40 INDEX

7 843,04

- 126,65

462,30

Shanghai Composite

3 883,56

57,80

531,80

Bist 100

11 477,80

105,47

1 647,24

RTS

1 127,29

- 2,80

234,07

Валюта

USD/EUR

1,1629

0,0011

0,1275

USD/GBP

1,3456

0,0001

0,0940

JPY/USD

147,7800

- 0,0200

- 9,4200

RUB/USD

80,7193

0,1100

- 32,8007

TRY/USD

41,0217

0,0200

5,6617

CNY/USD

7,1536

0,0000

- 0,1464
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (26.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.08.2025)

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2025)
26 августа 2025 г. 09:15
Стоимость биткойна опустилась ниже $110 тыс. впервые с 9 июля
Стоимость биткойна опустилась ниже $110 тыс. впервые с 9 июля
26 августа 2025 г. 02:49
Среднемесячная номинальная зарплата в Баку выросла более чем на 8%
Среднемесячная номинальная зарплата в Баку выросла более чем на 8%
25 августа 2025 г. 17:49
ASA: Предприниматели не обращались в страховые компании после пожара в ТЦ Сядяряк
ASA: Предприниматели не обращались в страховые компании после пожара в ТЦ "Сядяряк"
25 августа 2025 г. 17:30
Новое назначение в Центробанке
Новое назначение в Центробанке
25 августа 2025 г. 14:58
Компания Kredit Evi обнародовала финансовое положение
Компания Kredit Evi обнародовала финансовое положение
25 августа 2025 г. 12:54
В Азербайджане создается информационная система Цифровое государственное финансирование
В Азербайджане создается информационная система "Цифровое государственное финансирование"
25 августа 2025 г. 11:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2025)
25 августа 2025 г. 09:19
Курс евро к доллару снизился в ожидании макростатистики из Германии
Курс евро к доллару снизился в ожидании макростатистики из Германии
25 августа 2025 г. 09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.08.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.08.2025)
23 августа 2025 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi