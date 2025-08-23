О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.08.2025)

Финансы
23 августа 2025 г. 09:50
Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

67,73

0,06

- 6,91

WTI (долл/барр)

63,66

0,14

- 8,06

Золото (долл/унция)

3 418,50

36,90

777,50

Индексы

Dow-Jones

45 631,74

846,24

3 087,52

S&P 500

6 466,91

96,74

585,28

Nasdaq

21 496,54

396,22

2 185,75

Nikkei

42 633,29

23,12

2 738,75

Dax

24 363,09

69,75

4 453,95

FTSE 100

9 321,40

12,20

1 148,38

CAC 40 INDEX

7 969,69

31,40

588,95

Shanghai Composite

3 825,76

54,66

474,00

Bist 100

11 372,33

58,43

1 541,77

RTS

1 130,09

- 1,76

236,87

Валюта

USD/EUR

1,1719

0,0013

0,1365

USD/GBP

1,3525

0,0113

0,1009

JPY/USD

146,9400

- 1,4300

- 10,2600

RUB/USD

80,6072

0,1000

- 32,9128

TRY/USD

40,9653

0,0300

5,6053

CNY/USD

7,1675

- 0,0100

- 0,1325
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.08.2025)
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.08.2025)

Последние новости

Вся новостная лента
