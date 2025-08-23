Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.08.2025)

|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,73
|
0,06
|
- 6,91
|
WTI (долл/барр)
|
63,66
|
0,14
|
- 8,06
|
Золото (долл/унция)
|
3 418,50
|
36,90
|
777,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 631,74
|
846,24
|
3 087,52
|
S&P 500
|
6 466,91
|
96,74
|
585,28
|
Nasdaq
|
21 496,54
|
396,22
|
2 185,75
|
Nikkei
|
42 633,29
|
23,12
|
2 738,75
|
Dax
|
24 363,09
|
69,75
|
4 453,95
|
FTSE 100
|
9 321,40
|
12,20
|
1 148,38
|
CAC 40 INDEX
|
7 969,69
|
31,40
|
588,95
|
Shanghai Composite
|
3 825,76
|
54,66
|
474,00
|
Bist 100
|
11 372,33
|
58,43
|
1 541,77
|
RTS
|
1 130,09
|
- 1,76
|
236,87
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1719
|
0,0013
|
0,1365
|
USD/GBP
|
1,3525
|
0,0113
|
0,1009
|
JPY/USD
|
146,9400
|
- 1,4300
|
- 10,2600
|
RUB/USD
|
80,6072
|
0,1000
|
- 32,9128
|
TRY/USD
|
40,9653
|
0,0300
|
5,6053
|
CNY/USD
|
7,1675
|
- 0,0100
|
- 0,1325
Финансы
23 августа 2025 г. 09:50
