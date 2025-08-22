О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.08.2025)

Финансы
22 августа 2025 г. 09:12
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

67,67

0,00

- 6,97

WTI (долл/барр)

63,53

0,01

- 8,19

Золото (долл/унция)

3 371,10

- 10,50

730,10

Индексы

Dow-Jones

44 785,50

- 152,81

2 241,28

S&P 500

6 370,17

- 25,61

488,54

Nasdaq

21 100,31

- 72,54

1 789,52

Nikkei

42 610,17

- 278,39

2 715,63

Dax

24 293,34

16,37

4 384,20

FTSE 100

9 309,20

21,06

1 136,18

CAC 40 INDEX

7 938,29

- 34,74

557,55

Shanghai Composite

3 771,10

4,89

419,34

Bist 100

11 313,90

179,17

1 483,34

RTS

1 131,85

-24,65

238,63

Валюта

USD/EUR

1,1584

- 0,0022

0,1230

USD/GBP

1,3393

- 0,0019

0,0877

JPY/USD

148,7500

0,3800

- 8,4500

RUB/USD

80,5107

- 0,0100

- 33,0093

TRY/USD

41,0126

0,0800

5,6526

CNY/USD

7,1851

0,0000

- 0,1149
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2025)

