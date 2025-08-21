О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.08.2025)

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.08.2025) Последняя цена
Финансы
21 августа 2025 г. 09:05
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

67,16

0,32

- 7,48

WTI (долл/барр)

63,08

0,37

- 8,64

Золото (долл/унция)

3 381,20

- 7,30

740,20

Индексы

Dow-Jones

44 938,31

16,04

2 394,09

S&P 500

6 395,78

- 15,59

514,15

Nasdaq

21 172,86

- 142,09

1 862,07

Nikkei

42 888,55

- 657,74

2 994,01

Dax

24 276,97

- 146,10

4 367,83

FTSE 100

9 288,14

98,92

1 115,12

CAC 40 INDEX

7 973,03

- 6,05

592,29

Shanghai Composite

3 766,21

38,92

414,45

Bist 100

11 134,73

172,71

1 304,17

RTS

1 156,50

- 6,27

263,28

Валюта

USD/EUR

1,1647

- 0,0005

0,1293

USD/GBP

1,3453

- 0,0004

0,0937

JPY/USD

147,3700

0,0400

- 9,8300

RUB/USD

80,5300

0,0100

- 32,9900

TRY/USD

40,9316

0,0000

5,5716

CNY/USD

7,1733

0,0000

- 0,1267
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.08.2025)

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi