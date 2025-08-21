Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.08.2025)

|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,16
|
0,32
|
- 7,48
|
WTI (долл/барр)
|
63,08
|
0,37
|
- 8,64
|
Золото (долл/унция)
|
3 381,20
|
- 7,30
|
740,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
44 938,31
|
16,04
|
2 394,09
|
S&P 500
|
6 395,78
|
- 15,59
|
514,15
|
Nasdaq
|
21 172,86
|
- 142,09
|
1 862,07
|
Nikkei
|
42 888,55
|
- 657,74
|
2 994,01
|
Dax
|
24 276,97
|
- 146,10
|
4 367,83
|
FTSE 100
|
9 288,14
|
98,92
|
1 115,12
|
CAC 40 INDEX
|
7 973,03
|
- 6,05
|
592,29
|
Shanghai Composite
|
3 766,21
|
38,92
|
414,45
|
Bist 100
|
11 134,73
|
172,71
|
1 304,17
|
RTS
|
1 156,50
|
- 6,27
|
263,28
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1647
|
- 0,0005
|
0,1293
|
USD/GBP
|
1,3453
|
- 0,0004
|
0,0937
|
JPY/USD
|
147,3700
|
0,0400
|
- 9,8300
|
RUB/USD
|
80,5300
|
0,0100
|
- 32,9900
|
TRY/USD
|
40,9316
|
0,0000
|
5,5716
|
CNY/USD
|
7,1733
|
0,0000
|
- 0,1267
Финансы
21 августа 2025 г. 09:05
https://images.report.az/photo/bedca26a-e388-3bf9-9f7b-ac36088387ac.jpg
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.08.2025)