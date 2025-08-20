|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
65,99
|
0,20
|
- 8,65
|
WTI (долл/барр)
|
62,46
|
0,11
|
- 9,26
|
Золото (долл/унция)
|
3 363,00
|
4,30
|
722,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
44 922,27
|
10,45
|
2 378,05
|
S&P 500
|
6 411,37
|
- 37,78
|
529,74
|
Nasdaq
|
21 314,95
|
- 314,82
|
2 004,16
|
Nikkei
|
43 546,29
|
- 168,02
|
3 651,75
|
Dax
|
24 423,07
|
108,30
|
4 513,93
|
FTSE 100
|
9 189,22
|
31,48
|
1 016,20
|
CAC 40 INDEX
|
7 979,08
|
95,03
|
598,34
|
Shanghai Composite
|
3 727,29
|
- 0,74
|
375,53
|
Bist 100
|
10 962,02
|
91,45
|
1 131,46
|
RTS
|
1 162,77
|
- 22,99
|
269,55
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1636
|
- 0,0011
|
0,1282
|
USD/GBP
|
1,3476
|
- 0,0015
|
0,0960
|
JPY/USD
|
147,5800
|
- 0,0900
|
- 9,6200
|
RUB/USD
|
80,6015
|
- 0,0500
|
- 32,9185
|
TRY/USD
|
40,9059
|
0,0100
|
5,5459
|
CNY/USD
|
7,1853
|
0,0000
|
-0,1147
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2025)
20 августа 2025 г. 09:04
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (20.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.08.2025)