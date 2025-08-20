О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2025)

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2025) Последняя цена
Финансы
20 августа 2025 г. 09:04
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

65,99

0,20

- 8,65

WTI (долл/барр)

62,46

0,11

- 9,26

Золото (долл/унция)

3 363,00

4,30

722,00

Индексы

Dow-Jones

44 922,27

10,45

2 378,05

S&P 500

6 411,37

- 37,78

529,74

Nasdaq

21 314,95

- 314,82

2 004,16

Nikkei

43 546,29

- 168,02

3 651,75

Dax

24 423,07

108,30

4 513,93

FTSE 100

9 189,22

31,48

1 016,20

CAC 40 INDEX

7 979,08

95,03

598,34

Shanghai Composite

3 727,29

- 0,74

375,53

Bist 100

10 962,02

91,45

1 131,46

RTS

1 162,77

- 22,99

269,55

Валюта

USD/EUR

1,1636

- 0,0011

0,1282

USD/GBP

1,3476

- 0,0015

0,0960

JPY/USD

147,5800

- 0,0900

- 9,6200

RUB/USD

80,6015

- 0,0500

- 32,9185

TRY/USD

40,9059

0,0100

5,5459

CNY/USD

7,1853

0,0000

-0,1147
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (20.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.08.2025)

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi