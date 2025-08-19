О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.08.2025)

Финансы
19 августа 2025 г. 09:08
Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

66,16

- 0,44

- 8,48

WTI (долл/барр)

62,95

- 0,47

- 8,77

Золото (долл/унция))

3 379,70

1,70

738,70

Индексы

Dow-Jones

44 911,82

- 34,30

2 367,60

S&P 500

6 449,15

- 0,65

567,52

Nasdaq

21 629,77

6,80

2 318,98

Nikkei

43 714,31

336,00

3 819,77

Dax

24 314,77

- 44,53

4 405,63

FTSE 100

9 157,74

18,84

984,72

CAC 40 INDEX

7 884,05

- 39,40

503,31

Shanghai Composite

3 728,03

31,26

376,27

Bist 100

10 929,77

59,20

1 099,21

RTS

1 155,99

- 29,77

262,77

Валюта

USD/EUR

1,1660

- 0,0001

0,1306

USD/GBP

1,3503

- 0,0001

0,0987

JPY/USD

147,8300

- 0,0600

- 9,3700

RUB/USD

80,4389

0,0500

- 33,0811

TRY/USD

40,8842

0,0100

5,5242

CNY/USD

7,1821

- 0,0023

- 0,1179
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.08.2025)

