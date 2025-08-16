Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2025)

|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,80
|
- 1,16
|
- 11,84
|
WTI (долл/барр)
|
65,85
|
- 0,99
|
- 5,87
|
Золото (долл/унция)
|
3 382,60
|
- 0,60
|
741,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
44 946,12
|
34,86
|
2 401,90
|
S&P 500
|
6 449,80
|
- 18,74
|
568,17
|
Nasdaq
|
21 622,98
|
- 87,69
|
2 312,19
|
Nikkei
|
43 378,31
|
729,05
|
3 483,77
|
Dax
|
24 359,30
|
- 18,20
|
4 450,16
|
FTSE 100
|
9 138,90
|
- 38,34
|
965,88
|
CAC 40 INDEX
|
7 923,45
|
53,11
|
542,71
|
Shanghai Composite
|
3 696,77
|
30,33
|
345,01
|
Bist 100
|
10 870,57
|
46,02
|
1 040,01
|
RTS
|
1 185,76
|
9,90
|
292,54
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1703
|
0,0055
|
0,1349
|
USD/GBP
|
1,3554
|
0,0022
|
0,1038
|
JPY/USD
|
147,1900
|
- 0,5700
|
- 10,0100
|
RUB/USD
|
80,1500
|
0,4000
|
- 33,3700
|
TRY/USD
|
40,8526
|
0,0200
|
5,4926
|
CNY/USD
|
7,1844
|
0,0000
|
- 0,1156
