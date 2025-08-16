О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2025)

Финансы
16 августа 2025 г. 09:57
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

62,80

- 1,16

- 11,84

WTI (долл/барр)

65,85

- 0,99

- 5,87

Золото (долл/унция)

3 382,60

- 0,60

741,60

Индексы

Dow-Jones

44 946,12

34,86

2 401,90

S&P 500

6 449,80

- 18,74

568,17

Nasdaq

21 622,98

- 87,69

2 312,19

Nikkei

43 378,31

729,05

3 483,77

Dax

24 359,30

- 18,20

4 450,16

FTSE 100

9 138,90

- 38,34

965,88

CAC 40 INDEX

7 923,45

53,11

542,71

Shanghai Composite

3 696,77

30,33

345,01

Bist 100

10 870,57

46,02

1 040,01

RTS

1 185,76

9,90

292,54

Валюта

USD/EUR

1,1703

0,0055

0,1349

USD/GBP

1,3554

0,0022

0,1038

JPY/USD

147,1900

- 0,5700

- 10,0100

RUB/USD

80,1500

0,4000

- 33,3700

TRY/USD

40,8526

0,0200

5,4926

CNY/USD

7,1844

0,0000

- 0,1156
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.08.2025)

