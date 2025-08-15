О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.08.2025)

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.08.2025)
Финансы
15 августа 2025 г. 09:04
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

66,75

0,87

- 7,89

WTI (долл/барр)

63,86

1,00

- 7,86

Золото (долл/унция)

3 391,40

- 17,50

750,40

Индексы

Dow-Jones

44 911,26

- 11,01

2 367,04

S&P 500

6 468,54

1,96

586,91

Nasdaq

21 710,67

- 2,47

2 399,88

Nikkei

43 180,36

480,03

3 285,82

Dax

24 377,50

191,91

4 468,36

FTSE 100

9 177,24

12,01

1 004,22

CAC 40 INDEX

7 870,34

65,37

489,60

ShanghaiComposite

3 683,58

- 7,30

331,82

BIST 100

10 824,55

- 125,40

993,99

RTS

1 175,86

- 0,68

282,64

Валюта

USD/EUR

1,1660

0,0000

0,1300

GBP/USD

1,3545

0,0000

0,1000

USD/JPY

147,1500

0,7300

- 10,0500

USD/RUB

79,7500

0,1800

- 33,7700

USD/TRY

40,8575

0,0800

5,5000

USD/CNY

7,1823

0,0100

- 0,1200
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (15.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.08.2025)

