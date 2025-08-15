|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,75
|
0,87
|
- 7,89
|
WTI (долл/барр)
|
63,86
|
1,00
|
- 7,86
|
Золото (долл/унция)
|
3 391,40
|
- 17,50
|
750,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
44 911,26
|
- 11,01
|
2 367,04
|
S&P 500
|
6 468,54
|
1,96
|
586,91
|
Nasdaq
|
21 710,67
|
- 2,47
|
2 399,88
|
Nikkei
|
43 180,36
|
480,03
|
3 285,82
|
Dax
|
24 377,50
|
191,91
|
4 468,36
|
FTSE 100
|
9 177,24
|
12,01
|
1 004,22
|
CAC 40 INDEX
|
7 870,34
|
65,37
|
489,60
|
ShanghaiComposite
|
3 683,58
|
- 7,30
|
331,82
|
BIST 100
|
10 824,55
|
- 125,40
|
993,99
|
RTS
|
1 175,86
|
- 0,68
|
282,64
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1660
|
0,0000
|
0,1300
|
GBP/USD
|
1,3545
|
0,0000
|
0,1000
|
USD/JPY
|
147,1500
|
0,7300
|
- 10,0500
|
USD/RUB
|
79,7500
|
0,1800
|
- 33,7700
|
USD/TRY
|
40,8575
|
0,0800
|
5,5000
|
USD/CNY
|
7,1823
|
0,0100
|
- 0,1200
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.08.2025)Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.08.2025) Последняя цена
Финансы
15 августа 2025 г. 09:04
https://images.report.az/photo/e0d9a24f-d2ec-3cc7-ad9c-e433eff4d389.jpg
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (15.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.08.2025)