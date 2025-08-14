О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.08.2025)

Финансы
14 августа 2025 г. 09:00
Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

65,88

- 0,30

- 8,76

WTI (долл/барр)

62,86

- 0,33

- 8,86

Золото (долл/унция)

3408,90

8,70

767,90

Индексы

Dow-Jones

44 922,27

463,66

2 378,05

S&P 500

6 466,58

20,82

584,95

Nasdaq

21 713,14

31,23

2 402,35

Nikkei

42 700,33

- 664,18

2 805,79

Dax

24 185,59

160,81

4 276,45

FTSE 100

9 165,23

17,42

992,21

CAC 40 INDEX

7 804,97

51,55

424,23

ShanghaiComposite

3 690,88

4,54

339,12

BIST 100

10 949,95

- 4,55

1 119,39

RTS

1 176,54

2,31

283,32

Валюта

USD/EUR

1,1705

0,0000

0,1400

GBP/USD

1,3577

0,0100

0,1100

USD/JPY

146,4200

- 1,6500

- 10,7800

USD/RUB

79,5746

0,0700

- 33,9500

USD/TRY

40,7777

0,0200

5,4200

USD/CNY

7,1720

- 0,0100

- 0,1300
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.08.2025)

