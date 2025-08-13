О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2025)

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2025) Последняя цена
Финансы
13 августа 2025 г. 09:01
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

66,18

- 0,71

- 8,46

WTI (долл/барр)

63,19

- 0,98

- 8,53

Золото (долл/унция)

3 400,20

- 2,70

759,20

Индексы

Dow-Jones

44 458,61

483,52

1 914,39

S&P 500

6 445,76

72,31

564,13

Nasdaq

21 681,91

296,50

2 371,12

Nikkei

43 364,51

397,84

3 469,97

Dax

24 024,78

-56,56

4 115,64

FTSE 100

9 147,81

18,10

974,79

CAC 40 INDEX

7 753,42

54,90

372,68

ShanghaiComposite

3 686,34

20,01

334,58

BIST 100

10 954,50

- 83,82

1 123,94

RTS

1 174,23

2,15

281,01

Валюта

USD/EUR

1,1683

0,0100

0,1300

GBP/USD

1,3503

0,0100

0,1000

USD/JPY

148,0700

- 0,3500

- 9,1300

USD/RUB

79,4999

- 0,1000

- 34,0200

USD/TRY

40,7545

0,0400

5,3900

USD/CNY

7,1793

- 0,0100

- 0,1200
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2025)

