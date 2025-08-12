Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.08.2025)

|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,89
|
0,30
|
- 7,75
|
WTI (долл/барр)
|
64,17
|
0,29
|
- 7,55
|
Золото (долл/унция)
|
3 402,90
|
-88,40
|
761,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
43 975,09
|
- 200,52
|
1 430,87
|
S&P 500
|
6 373,45
|
- 16,00
|
491,82
|
Nasdaq
|
21 385,41
|
- 64,61
|
2 074,62
|
Nikkei
|
42 966,67
|
1146,19
|
3 072,13
|
Dax
|
24 081,34
|
- 81,52
|
4 172,20
|
FTSE 100
|
9 129,71
|
33,98
|
956,69
|
CAC 40 INDEX
|
7 698,52
|
- 44,48
|
317,78
|
ShanghaiComposite
|
3 666,33
|
31,20
|
314,57
|
BIST 100
|
11 038,32
|
65,69
|
1 207,76
|
RTS
|
1 172,08
|
17,24
|
278,86
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1620
|
0,0000
|
0,1300
|
GBP/USD
|
1,3429
|
0,0000
|
0,0900
|
USD/JPY
|
148,4200
|
0,6800
|
- 8,7800
|
USD/RUB
|
79,5954
|
- 0,4000
|
- 33,9200
|
USD/TRY
|
40,7175
|
0,0400
|
5,3600
|
USD/CNY
|
7,1873
|
0,0100
|
- 0,1100
12 августа 2025 г. 09:06
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.08.2025)