Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.08.2025)

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.08.2025) Последняя цена
Финансы
12 августа 2025 г. 09:06
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

66,89

0,30

- 7,75

WTI (долл/барр)

64,17

0,29

- 7,55

Золото (долл/унция)

3 402,90

-88,40

761,90

Индексы

Dow-Jones

43 975,09

- 200,52

1 430,87

S&P 500

6 373,45

- 16,00

491,82

Nasdaq

21 385,41

- 64,61

2 074,62

Nikkei

42 966,67

1146,19

3 072,13

Dax

24 081,34

- 81,52

4 172,20

FTSE 100

9 129,71

33,98

956,69

CAC 40 INDEX

7 698,52

- 44,48

317,78

ShanghaiComposite

3 666,33

31,20

314,57

BIST 100

11 038,32

65,69

1 207,76

RTS

1 172,08

17,24

278,86

Валюта

USD/EUR

1,1620

0,0000

0,1300

GBP/USD

1,3429

0,0000

0,0900

USD/JPY

148,4200

0,6800

- 8,7800

USD/RUB

79,5954

- 0,4000

- 33,9200

USD/TRY

40,7175

0,0400

5,3600

USD/CNY

7,1873

0,0100

- 0,1100
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.08.2025)

