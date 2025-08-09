|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,59
|
0,20
|
-8,05
|
WTI (долл/барр)
|
63,88
|
0,09
|
-7,84
|
Золото (долл/унция)
|
3491,30
|
2,10
|
850,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
44175,61
|
206,97
|
1631,39
|
S&P 500
|
6389,45
|
49,45
|
507,82
|
Nasdaq
|
21450,02
|
207,32
|
2139,23
|
Nikkei
|
41820,48
|
-144,23
|
1925,94
|
Dax
|
24162,86
|
-29,64
|
4253,72
|
FTSE 100
|
9095,73
|
-5,04
|
922,71
|
CAC 40 INDEX
|
7743,00
|
33,68
|
362,26
|
ShanghaiComposite
|
3635,13
|
-6,97
|
283,37
|
BIST 100
|
10972,63
|
16,58
|
1142,07
|
RTS
|
1154,84
|
13,39
|
261,62
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1641
|
0,00
|
0,13
|
GBP/USD
|
1,3452
|
0,00
|
0,09
|
USD/JPY
|
147,7400
|
0,58
|
-9,46
|
USD/RUB
|
79,9958
|
0,75
|
-33,52
|
USD/TRY
|
40,6754
|
-0,03
|
5,32
|
USD/CNY
|
7,1802
|
0,00
|
-0,12
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2025)
Финансы
9 августа 2025 г. 09:40
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2025)