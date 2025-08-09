О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2025)

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2025) Последняя цена
Финансы
9 августа 2025 г. 09:40
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

66,59

0,20

-8,05

WTI (долл/барр)

63,88

0,09

-7,84

Золото (долл/унция)

3491,30

2,10

850,30

Индексы

Dow-Jones

44175,61

206,97

1631,39

S&P 500

6389,45

49,45

507,82

Nasdaq

21450,02

207,32

2139,23

Nikkei

41820,48

-144,23

1925,94

Dax

24162,86

-29,64

4253,72

FTSE 100

9095,73

-5,04

922,71

CAC 40 INDEX

7743,00

33,68

362,26

ShanghaiComposite

3635,13

-6,97

283,37

BIST 100

10972,63

16,58

1142,07

RTS

1154,84

13,39

261,62

Валюта

USD/EUR

1,1641

0,00

0,13

GBP/USD

1,3452

0,00

0,09

USD/JPY

147,7400

0,58

-9,46

USD/RUB

79,9958

0,75

-33,52

USD/TRY

40,6754

-0,03

5,32

USD/CNY

7,1802

0,00

-0,12
