Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.08.2025)

|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,39
|
- 1,04
|
- 8,25
|
WTI (долл/барр)
|
63,79
|
- 1,15
|
- 7,93
|
Золото (долл/унция)
|
3 489,20
|
44,00
|
848,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
43 968,64
|
- 224,48
|
1 424,42
|
S&P 500
|
6 340,00
|
- 5,06
|
458,37
|
Nasdaq
|
21 242,70
|
73,27
|
1 931,91
|
Nikkei
|
41 964,71
|
858,57
|
2 070,17
|
Dax
|
24 192,50
|
268,14
|
4 283,36
|
FTSE 100
|
9 100,77
|
- 63,54
|
927,75
|
CAC 40 INDEX
|
7 709,32
|
74,29
|
328,58
|
ShanghaiComposite
|
3 642,10
|
3,70
|
290,34
|
BIST 100
|
10 956,05
|
55,04
|
1 125,49
|
RTS
|
1 141,45
|
55,40
|
248,23
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1660
|
0,0000
|
0,1300
|
GBP/USD
|
1,3436
|
0,0100
|
0,0900
|
USD/JPY
|
147,1600
|
- 0,2400
|
- 10,0400
|
USD/RUB
|
79,2444
|
- 0,7600
|
- 34,2800
|
USD/TRY
|
40,7046
|
0,0400
|
5,3400
|
USD/CNY
|
7,1818
|
0,0000
|
- 0,1200
Финансы
8 августа 2025 г. 09:09
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.08.2025)