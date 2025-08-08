О нас

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.08.2025)

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.08.2025) Последняя цена
Финансы
8 августа 2025 г. 09:09
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.08.2025)

Последняя цена

Разница с ценой закрытия

предыдущего дня

Разница с началом года

Товар

Brent (долл/барр)

66,39

- 1,04

- 8,25

WTI (долл/барр)

63,79

- 1,15

- 7,93

Золото (долл/унция)

3 489,20

44,00

848,20

Индексы

Dow-Jones

43 968,64

- 224,48

1 424,42

S&P 500

6 340,00

- 5,06

458,37

Nasdaq

21 242,70

73,27

1 931,91

Nikkei

41 964,71

858,57

2 070,17

Dax

24 192,50

268,14

4 283,36

FTSE 100

9 100,77

- 63,54

927,75

CAC 40 INDEX

7 709,32

74,29

328,58

ShanghaiComposite

3 642,10

3,70

290,34

BIST 100

10 956,05

55,04

1 125,49

RTS

1 141,45

55,40

248,23

Валюта

USD/EUR

1,1660

0,0000

0,1300

GBP/USD

1,3436

0,0100

0,0900

USD/JPY

147,1600

- 0,2400

- 10,0400

USD/RUB

79,2444

- 0,7600

- 34,2800

USD/TRY

40,7046

0,0400

5,3400

USD/CNY

7,1818

0,0000

- 0,1200
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.08.2025)

Другие новости из категории

Золото подорожало на 1% на новостях о введении США пошлин на ввоз слитков
Золото подорожало на 1% на новостях о введении США пошлин на ввоз слитков
8 августа 2025 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2025)
8 августа 2025 г. 09:18
Стоимость золота превысила $3,5 тыс. за тройскую унцию впервые с 22 апреля
Стоимость золота превысила $3,5 тыс. за тройскую унцию впервые с 22 апреля
8 августа 2025 г. 03:53
Агентство государственных резервов выбирает аудитора
Агентство государственных резервов выбирает аудитора
7 августа 2025 г. 13:14
Fitch: Более 70% корпоративных и МСП-кредитов азербайджанского AFB Bank приходится на 25 крупнейших заемщиков
Fitch: Более 70% корпоративных и МСП-кредитов азербайджанского AFB Bank приходится на 25 крупнейших заемщиков
7 августа 2025 г. 11:28
Fitch предупреждает о риске перегрева на фоне роста розничного кредитования в Азербайджане
Fitch предупреждает о риске перегрева на фоне роста розничного кредитования в Азербайджане
7 августа 2025 г. 10:24
Стоимость золота выросла на фоне сохраняющегося спроса на надежные активы
Стоимость золота выросла на фоне сохраняющегося спроса на надежные активы
7 августа 2025 г. 09:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2025)
7 августа 2025 г. 09:18
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.08.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.08.2025)
7 августа 2025 г. 09:02
В Азербайджане за 7 месяцев поступления в бюджет от платных услуг оказались на 24% меньше прогноза
В Азербайджане за 7 месяцев поступления в бюджет от платных услуг оказались на 24% меньше прогноза
6 августа 2025 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi