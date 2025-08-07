|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,43
|
- 0,68
|
- 7,21
|
WTI (долл/барр)
|
64,94
|
- 0,69
|
- 6,78
|
Золото (долл/унция)
|
3 445,20
|
14,10
|
804,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
44 193,12
|
81,38
|
1 648,90
|
S&P 500
|
6 345,06
|
45,87
|
463,43
|
Nasdaq
|
21 169,43
|
252,88
|
1 858,64
|
Nikkei
|
41 106,14
|
297,16
|
1 211,60
|
Dax
|
23 924,36
|
78,29
|
4015,22
|
FTSE 100
|
9 164,31
|
21,58
|
991,29
|
CAC 40 INDEX
|
7 635,03
|
13,99
|
254,29
|
ShanghaiComposite
|
3 638,40
|
10,86
|
286,64
|
BIST 100
|
10 901,01
|
51,05
|
1 070,45
|
RTS
|
1 086,05
|
- 10,49
|
192,83
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1672
|
0,0100
|
0,1300
|
GBP/USD
|
1,3367
|
0,010
|
0,0900
|
USD/JPY
|
147,4000
|
0,0500
|
- 9,8000
|
USD/RUB
|
80,0001
|
0,0200
|
- 33,5200
|
USD/TRY
|
40,6635
|
- 0,0100
|
5,3000
|
USD/CNY
|
7,1799
|
- 0,0100
|
- 0,1200
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.08.2025)Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.08.2025) Последняя цена
Финансы
7 августа 2025 г. 09:02
