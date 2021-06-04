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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2021) Последняя цена
Финансы
4 июня 2021 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,73% - до 2,0596, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0596

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3022

1 Аргентинское песо

0,0179

1 Белорусский рубль

0,6704

1 Бразильский реал

0,3349

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1248

100 Вон Республики Корея

0,1523

1 Чешская крона

0,0809

100 Чилийских песо

0,2361

1 Китайский юань

0,2654

1 Датская крона

0,2770

1 Грузинский лари

0,5463

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3961

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2039

1 Швейцарский франк

1,8796

1 Израильский шекель

0,5220

1 Канадский доллар

1,4028

1 Кувейтский динар

5,6521

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1117

1 Малазийский ринггит

0,4119

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2025

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4621

1 Сингапурский доллар

1,2804

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4536

1 Турецкая лира

0,1952

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0622

100 Японских йен

1,5420

1 Новозеландский доллар

1,2151

Золото (1 унция)

3278,6855

Серебро (1 унция)

46,5350

Платина (1 унция)

1964,1545

Палладий (1 унция)

4807,7590
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.06.2021)

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