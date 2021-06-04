Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2021)

Последняя цена

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,73% - до 2,0596, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0232 маната.