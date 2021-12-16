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Ключевые индексы в США закрылись ростом на фоне скупки ФРС гособлигаций

Ключевые индексы в США закрылись ростом на фоне скупки ФРС гособлигаций Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в свете новостей о том Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, будет ускоренными темпами скупать гособлигации.
Финансы
16 декабря 2021 г. 02:17
Ключевые индексы в США закрылись ростом на фоне скупки ФРС гособлигаций

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в свете новостей о том Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, будет ускоренными темпами скупать гособлигации.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии вырос на 383,25 пункта (1,08%), до 35 927,43 пункта. Индекс S&P 500 поднялся на 75,76 пункта (1,63%), до отметки 4 709,85 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 374,70 (2,35%), до 16 289,59 пункта.

Ранее в среду американский регулятор объявил об ускорении сворачивания темпов покупки активов с рынка - в январе объем ежемесячного выкупа снизится до 60 с 90 млрд долларов США в декабре. Так, начиная с января Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС) будет наращивать на своем балансе объемы гособлигаций по крайней мере на 40 млрд долларов США ежемесячно и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на 20 млрд долларов США ежемесячно. "ФРС подает сигнал, что воспринимает инфляцию серьезно, и пока что рынок верит, что регулятор будет успешно с ней бороться", - приводит агентство Блумберг слова Криса Заккарелли, ответственного за инвестиции в компании Independent Advisor Alliance.

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