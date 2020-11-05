Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка выросли

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению сессии существенно выросли.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению сессии существенно выросли.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 367,63 пункта (1,34%), до отметки 27 847,66. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 74,28 пункта (2,20%), до отметки 3 443,44. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 430,21 пункта (3,85%), до уровня 11 590,78.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,28%, до 39,04 долларов США за баррель.