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Ключевые индексы на биржах в США завершили ростом

Ключевые индексы на биржах в США завершили ростом Биржи США вновь растут после колебаний на протяжении последних двух дней, и хотя рост по итогам незначителен, в целом ключевые индексы сохраняют высокий уровень
Финансы
13 февраля 2021 г. 02:43
Ключевые индексы на биржах в США завершили ростом

Биржи США вновь растут после колебаний на протяжении последних двух дней, и хотя рост по итогам незначителен, в целом ключевые индексы сохраняют высокий уровень.

Как передает Report, согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones поднялся на 27,70 пункта (+0,09%), до уровня 31 458,40. Индекс S&P 500 вырос на 18,45 пункта (+0,45%%), до отметки 3 934,83. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 69,70 пункта (+0,50%), до 14 095,47.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,56%, до 59,73 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,11%, до 1 824,80 долларов США за тройскую унцию.

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