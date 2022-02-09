Ключевые фондовые индексы США выросли

Фондовые индексы США повысились, поскольку инвесторы охотно покупали акции компаний всех отраслей.

Фондовые индексы США повысились, поскольку инвесторы охотно покупали акции компаний всех отраслей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный индекс S&P 500 поднялся на 37,67 пункта, или на 0,8%, до 4 521,54. Dow Jones Industrial Average вырос на 371,65 пункта, или на 1,1%, до 35 462,78, а Nasdaq Composite повысился на 178,79 пункта, или на 1,3%, до 14 194,45.

S&P пока не восстановил потери, понесенные в ходе январской распродажи. С начала года этот индекс потерял 5,1%.