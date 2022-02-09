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Ключевые фондовые индексы США выросли

Ключевые фондовые индексы США выросли Фондовые индексы США повысились, поскольку инвесторы охотно покупали акции компаний всех отраслей.
Финансы
9 февраля 2022 г. 04:41
Ключевые фондовые индексы США выросли

Фондовые индексы США повысились, поскольку инвесторы охотно покупали акции компаний всех отраслей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный индекс S&P 500 поднялся на 37,67 пункта, или на 0,8%, до 4 521,54. Dow Jones Industrial Average вырос на 371,65 пункта, или на 1,1%, до 35 462,78, а Nasdaq Composite повысился на 178,79 пункта, или на 1,3%, до 14 194,45.

S&P пока не восстановил потери, понесенные в ходе январской распродажи. С начала года этот индекс потерял 5,1%.

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