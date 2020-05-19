​Ключевые индексы США продемонстрировали уверенный рост

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при закрытии сессии в понедельник продемонстрировали уверенный рост в связи с надеждами участников рынка на разработку вакцины от нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из информации на сайте торговой площадки.

Перед итоговым звонком промышленный индекс Dow Jones вырос на 911,95 пункта (3,85%), до отметки 24 597,37. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 90,20 пункта (3,15%) и оказался на отметке 2 953,90. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 219,29 пункта (2,43%), до 9 233,85.

Ситуация резко изменилась к лучшему по сравнению с началом марта, и участники рынка теперь уделяют особое внимание любым сообщениям, указывающим на прогресс в разработке вакцины от коронавируса, отметила "The Wall Street Journal, комментируя итоги биржевого дня. Энтузиазм у инвесторов вызвала информация, согласно которой фармацевтическая компания Moderna получила данные о том, что экспериментальная вакцина сформировала иммунитет у ряда здоровых добровольцев.