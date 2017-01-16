Клиенты Kapital Bank выиграли ценные призы

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Kapital Bank по случаю Нового года с 14-го декабря по 13-е января провел призовую акцию по потребительским кредитам. Как сообщает Report со ссылкой на банк, в акции 3 клиента выиграли iPad, 2 клиента - iPhone 7, 7 клиентов - телевизоры Samsung, и более десяти тысяч клиентов - скидки до 5% годовых на получения кредита.

По информации, клиентам при оформлении кредита предоставлялся специальный скретч-купон. Клиенты смогли узнать свой приз, стерев верхнее покрытие скретч-купона. Следует отметить, что все скретч-купоны были выигрышными.

Согласно условиям кампании, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 15 000 манатов, срок от 6 до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию, посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране.