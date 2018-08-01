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    Клиенты Банк Республика смогут заказать кредит через WhatsApp

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Вам не хватает быстрой и компетентной финансовой помощи в цифровых каналах, которыми вы пользуетесь?

    Банк Республика, отвечая современным требованиям клиентов, предлагает потребителям новый канал связи, которыми они пользуются в любое время, в любом месте, со смартфона и десктопа.

    Теперь все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени с помощью своих смартфонов смогут подать заявку на кредит, не выходя из дома в любом месте. Эту возможность предоставляет новая полезная услуга Банка - WhatsApp Кредит.

    Для подачи заявки достаточно отправить имя, фамилию, отчество и контактный номер через популярное приложение WhatsApp на номер (050) 24 59 144. Ответив на вопросы оператора, клиенты смогут за короткое время получить информацию об условиях и возможности получения кредита.

    Одним из преимуществ получения кредита в Банк Республика является доступ к одной из лучших мобильных приложений страны "Mobil Şöbə" и интернет-банкингу "Bankım.az".

    Мы пользуемся множеством платных услуг, за которые ежемесячно необходимо вносить платежи в определенный день месяца. Услуга "Автоплатеж" избавит от необходимости помнить о платеже каждый месяц и сделает платеж автоматически в соответствии с установленной суммой и датой платежа.

    Посредством данных сервисов можно с лёгкостью оплачивать кредит, не приходя в банк.

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