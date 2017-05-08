Клиенты Azer-Turk Bank смогут совершать платежи, не приходя в банк

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Клиенты ОАО Azer-Turk Bank смогут осуществлять выплаты по кредитам и пополнять карточные счета, не приходя в банк, посредством платежных терминалов MilliÖn.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Согласно контракту, заключенному с компанией Komtec LTD, работы по интеграции скоро будут завершены, и с 4-го мая станет возможным осуществление платежей посредством терминалов, работающих в режиме 24/7 и установленных в различных местах, в том числе в многочисленных пунктах торговли и обслуживания. К платежам, проводимым посредством терминалов, не будет применяться никаких комиссий. Платежи можно совершать по счетам в AZN, USD и EUR.