Клиенты AtaBank прошли бесплатное обследование зрения

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В рамках проектов по корпоративной социальной ответственности около 500 клиентов ОАО AtaBank прошли бесплатное обследование зрения. Как сообщает Report со ссылкой на банк, кампания длилась две недели.

Акция началась после праздника Гурбан и проходила поочередно в филиалах банка "Достлуг" и "Нариманов". Клиенты, не успевшие воспользоваться кампанией, могут в любое время пройти обследование в больнице с 15% скидкой. Клиенты банка, нуждающиеся в операции, могут получить 10% скидки от Dünyagöz. Для этого нужно будет расплатиться пластиковой картой Visa или MasterCard банка.

AtaBank в рамках своих стандартов корпоративного управления очень ценит корпоративную социальную ответственность перед обществом, клиентами и сотрудниками.