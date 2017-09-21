Клиенты AccessBank смогут воспользоваться услугой Lounge Key

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО Accessbank предоставил клиентам услугу Lounge Key. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, Lounge Key – международная программа, обеспечивающая легкий и быстрый доступ более чем в 850 лаундж-залов в аэропортах по всему миру, включая 3 в Баку, без предварительного бронирования или какой-либо предоплаты. Благодаря программе Lounge Key, клиенты смогут пройти в лаундж-зону, предъявив премиальную карточку Visa Platinum или Visa Infinite от AccessBank, независимо от авиакомпании и класса обслуживания в полете. В комфортной и спокойной атмосфере зала Lounge Key можно перекусить, отдохнуть или поработать, воспользоваться телефоном, факсом, Интернетом, почитать свежую прессу, и т.п.

Стоимость пребывания одного человека в зале Lounge Key составляет 27 долларов США. Оплата осуществляется с помощью платежной карты на ресепшене в лаунж-зале. Посетить лаунж-зал вместе с клиентом могут и его гости. Количество гостей, которых можно пригласить с собой, зависит от условий каждого конкретного зала Lounge Key.

Информация о наличие лобби зоны Lounge Key в том или ином аэропорту, а также полный перечень условий и услуг (условия размещения, часы работы и особенности посещения) доступна на сайте Lounge Key, в мобильном приложении Lounge Key (iOS, Android, Windows), по телефону call-центра Lounge Key.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, страницах facebook и twitter или в Центре звонков по номеру 151.