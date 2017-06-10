 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Клиентская база банковского сектора Азербайджана увеличилась с начала года

    Количество занимающихся предпринимательской деятельностью индивидуальных клиентов превысило 200 тыс.

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в месячном сравнении увеличился на 74 339 человек или 1,34% и на 1 мая составил 5 630 404 человека.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка Азербайджана.

    Из них 5 554 626 являются физическими, 75 778 - юридическими лицами. В месячном сравнении число физических лиц увеличилось на 72 250 или 1,32%, юридических лиц – на 2 089 или 2,84%. За этот период зафиксирован рост числа индивидуальных клиентов, занятых в сфере предпринимательской деятельности. Так, число банковских клиентов этой категории выросло на 6 318 или 3,26% - до 200 435 человек.

    Согласно отчету, в объеме клиентской базы банков по сравнению с началом года наблюдается прирост на 277 948 человек или 5,19%,по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 90 347 человек или 1,63%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi