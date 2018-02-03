Клиентская база банковского сектора Азербайджана увеличилась на 8%

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана в годовом сравнении вырос на 7,8% и на 1 января 2018 года составил 5 772 040 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Центробанка Азербайджана.

Из них 5 685 215 человек (98,5%) являются физическими, 86 825 (1,5%) - юридическими лицами. По сравнению с показателем на начало прошлого года число физических лиц возросло на 7,6%, юридических лиц – на 24,1%.

Количество банковских клиентов – индивидуальных предпринимателей также увеличилось на 34,1%, до 231 498 человек.

На 1 января клиенты открыли 16 120 944 банковских счета, из них 13 296 226 - текущие, 2 478 933 – кредитные и 345 785 – депозитные счета.