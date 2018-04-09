Клиентская база банковского сектора Азербайджана увеличилась на 8%

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана на 1 марта 2018 года составил 5 912 068 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Центробанка Азербайджана, из них 5 822 485 человек или 98,5% являются физическими лицами.

В месячном сравнении число клиентов возросло на 96 890 человек или 1,7%, по сравнению с показателем на начало года - на 140 028 человек или 2,4%, в годовом сравнении – на 435 278 человек или 7,95%.