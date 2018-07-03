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    Клиентская база банковского сектора Азербайджана сократилась

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана на 1 июня 2018 года составил 6 021 291 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой Центробанк Азербайджана (ЦБА), из них 5 927 086 человек или 98,4% являются физическими лицами.

    В месячном сравнении число клиентов снизилось на 7 253 человека или 0,1%, по сравнению с показателем на начало года возросло на 249 251 человек или 4,3%, в годовом сравнении – на 279 283 человек или 4,9%.

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