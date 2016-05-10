​Клиентская база банков Азербайджана в этом году сократилась на 3%

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана с начала года сократился на 187 378 человек или 3,3% и на 1 апреля составил 5 529 007 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, в месячном сравнении наблюдается рост на 0,88% или 47 977 человек, в годовом сравнении - на 7,62% или 391 484 человек.

Согласно отчету, 5 442 847 человек или 98,44% являются физическими лицами, в том числе, 172 608 человек занимаются предпринимательской деятельностью.

Количество физических лиц-клиентов банка в годовом исчислении выросло на 8,09% или 407 069 человек. Рост лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, составил 2,83% или 4 753 человек.

Отметим, что на 1 марта текущего года численность населения Азербайджана составила 9 723,5 тыс. человек.