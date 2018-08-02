Клиентская база банков Азербайджана увеличилась более чем на 5% с начала года

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Клиентская база банковского сектора Азербайджана в месячном сравнении выросла на 0,8% или 48 145 человек и на 1 июля 2018 года составила 6 069 436 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Из них 5 974 156 человек являются физическими, 95 280 - юридическими лицами. В июне число физических лиц возросло на 0,8% или 47 070, юридических лиц – на 1,1% или 1 075 человек.

Количество банковских клиентов – индивидуальных предпринимателей также увеличилось на 0,9% или 2 272, до 247 235 человек.

По сравнению с началом года число банковских клиентов возросло на 5,2% или 297 396 человек.