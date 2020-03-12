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Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

© Report/Elchin Murad

Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения. 

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на три информированных источника.

Платежная система планирует запустить в России сервис, который позволит клиентам при помощи гаджетов отслеживать список сайтов, где оставлены данные карт. При желании клиенты смогут удалять оттуда банковские данные. В настоящее время Visa ищет партнеров для этого проекта.

Также информацию о существовании такого проекта уже знают в четырех банках России.

В компании Visa отказались комментировать эти сведения.

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