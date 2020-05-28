​Клиентам Standard Insurance следует обратиться в БОС

Клиентам закрытой страховой компании Standard Insurance следует обращаться в Бюро обязательного страхования (БОС) касательно всех возникших споров.

Как сообщает Report, об этом в эфире AzTV рассказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

По его словам, в соответствии с требованиями законодательства, страховые компании – члены БОС перечисляют 5% страховых сборов в бюро в качестве календарных взносов: "Собранные средства используются для выплат при возникновении страховых случаев".

В настоящее время участниками Бюро обязательного страхования являются 15 страховых компаний.

Решением правления Центробанка Азербайджанской Республики от 19 мая 2020 года аннулирована лицензия ОАО Страховая компания Standard Insurance в связи с полной потерей капитала, ненадежной текущей деятельностью и нарушением прав потребителей, в компанию назначен временный администратор, в суд направлено ходатайство о начале процедуры банкротства в отношении компании.