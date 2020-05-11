Китай сократил инвестиции в экономику США

Прямые инвестиции КНР в экономику Соединенных Штатов сократились с 5,4 млрд до 5 млрд долларов США в 2019 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Национального комитета по американо-китайским отношениям и компании Rhodium Group.

По данным исследования, объем капиталовложений в американскую экономику со стороны КНР в 2019 году стал самым низким с 2009 года, когда мировая экономика переживала рецессию.

Эксперты связывают данную ситуацию с похолоданием в отношениях двух стран и ограничениями, которые китайское правительство ввело на вложения в иностранный капитал.

Инвестиции американских предпринимателей в экономику Китая, напротив, увеличились с 13 млрд до 14 млрд долларов США в 2019 году.