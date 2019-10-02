Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китайские государственные ценные бумаги впервые стали лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального банка России.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, эти данные опубликованы на сайте регулятора.По данным на конец марта 2019 года, ЦБ разместил в китайские облигации 65 миллиардов долларов (13,4% всех золотовалютных активов). Первое место (18,2%) уже год занимает фактическое хранение в России – монетарное золото в хранилищах регулятора.До апреля 2018 года больше всего активов размещалось в американских государственных бумагах. Однако позже Центробанк стал избавляться от облигаций США.
Economic DepartmentАвтор новости