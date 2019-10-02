Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

2 октября, 2019 12:30

https://report.az/storage/news/a31a86b9f1da8c50d0873e27bb18fde0/91c33cbb-e46e-4960-a534-dbdb5728b651_292.jpg Китайские государственные ценные бумаги впервые стали лидером среди иностранных эмитентов, в активы которых размещаются золотовалютные резервы Центрального банка России. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, эти данные опубликованы на сайте регулятора. По данным на конец марта 2019 года, ЦБ разместил в китайские облигации 65 миллиардов долларов (13,4% всех золотовалютных активов). Первое место (18,2%) уже год занимает фактическое хранение в России – монетарное золото в хранилищах регулятора.До апреля 2018 года больше всего активов размещалось в американских государственных бумагах. Однако позже По данным на конец мартагода, ЦБ разместил в китайские облигациимиллиардов долларов% всех золотовалютных активов). Первое место (%) уже год занимает фактическое хранение в России – монетарное золото в хранилищах регулятора.До апреля 2018 года больше всего активов размещалось в американских государственных бумагах. Однако позже Центробанк стал избавляться от облигаций США.