Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters исходя из статистических данных, опубликованных властями КНР.

Из статистики следует, что в январе — феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре, когда в стране еще не было выявлено большинство заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%.

Как указывает Reuters, снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Наибольшие проблемы были выявлены, в частности, в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиций в основной капитал (на 24,5%).

Экспорт из КНР снизился в январе — феврале на 17,2%.

Несмотря на заявления китайских властей о преодолении в стране пика коронавируса, аналитики, на которых ссылается Reuters, указывают, что для возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще несколько месяцев. Тем более что распространение инфекции по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары. Однако в самом Китае утверждают, что эффект от коронавируса будет краткосрочным, а решительные меры властей позволят быстро восстановить ситуацию в стране.