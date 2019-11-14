Китай и США ведут переговоры о взаимном снятии торговых пошлин

Китай и США ведут активные обсуждения взаимного снятия повышенных пошлин.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал в четверг на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Отмена повышенных тарифов должна в полной мере отразить значимость первого этапа торговой сделки Китая и США. Сейчас обе стороны ведут углубленное обсуждение этого вопроса", - сказал он.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут в ближайшее время заключить соглашение в рамках первого этапа урегулирования споров о торговле. Он также отметил, что США готовы значительно повысить пошлины на товары из КНР, если сторонам не удастся достичь договоренностей по торговле.

В этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря. По условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на 40-50 млрд долларов. Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

С 1 сентября США ввели новые пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью около 300 млрд долларов до конца этого года. Эти товары относятся к самым разным категориям - от мясных продуктов и сыра до обуви и авторучек. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

КНР ввела ответный тариф на импорт американской нефти-сырца в размере 5%, а также другие меры, которые затронут американские экспортные товары на общую суммы в 75 млрд долларов. Эти меры включают новые тарифы в 5% и 10% на 1 717 видов товаров.

В случае осуществления программы Трампа в полном масштабе почти все китайские товары, ввозимые в США, общей стоимостью в 550 млрд долларов, будут облагаться высокими тарифами.