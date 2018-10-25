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    Китайский юань продолжает падать в цене

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Народный банк Китая сегодня вновь понизил курс юаня на 52 базисных пункта, до 6,9409 юаня за доллар.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в итоге котировки окончательно утвердились на минимальном уровне, соответствующем концу декабря 2016 года.

    При дальнейшем незначительном падении курса по отношению к доллару юань может оказаться в диапазоне 10-летней давности, аналогичном июню 2008 года, когда нацвалюта оказалась ниже отметки 6,9.

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