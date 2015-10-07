Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Китайский юань обошел японскую иену в международных платежах. Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, в августе доля юаня в международных платежах составила 2,79%. Согласно показателям международной платежной системы SWIFT, в июле этот показатель был равен 2,34%, однако рост в августе позволил юаню обойти японскую иену.

Тем самым, в августе юань по объему платежей поднялся на четвертую строчку после доллара США, евро и британского фунта стерлинга. Это показывает рост значения юаня, несмотря на девальвацию и замедление экономического роста в Китае.

Отметим, что в 2012 году доля юаня в международных платежах составляла всего 0,84%. С тех пор юань обошел такие конкурирующие валюты как гонконгский и канадский доллары, а также швейцарский франк. По данным SWIFT, 36% всех банков, осуществляющих расчеты с Китаем и Гонконгом, используют юани в своих операциях.

По данным Центробанка Китая, в первой половине 2015 года объем международных платежей в юанях составил 5,7 трлн. юаней (900 млрд. долларов), что превышает 25% общего товарооборота Китая.

В 2015 году Китай рассчитывает добиться включения юаня в корзину ключевых международных валют SDR МВФ.