​Китайский фондовый рынок потерял за один день 590 млрд. долларов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Китайские основные фондовые индексы Shanghai Composite и CSI300 вчера, 4 января, упали на 7% (590 млрд. долларов). Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, падение китайской фондовой биржи привело к ослаблению национальной валюты - юаня. Курс CNY/USD вырос на 0,8% - с 6,48 до 6,53. В Гонконге курс юаня снизился до 5-летнего минимума (6,63 CNY/USD).

Отметим, что основной причиной падения китайских фондовых рынков и ослабления юаня стал более слабый показатель индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) - 48,2 против прогнозируемого 49. В результате, китайские основные фондовые биржи столкнулись с массовыми продажами. Индекс PMI вот уже 10 месяцев подряд остается на отметке ниже 50 пунктов. Отметим, что в соответствии с китайским законодательством, при падении индекса на 7% торги приостанавливаются. Вчера, 4 января, индекс Shanghai Composite снизился с 3536 до 3296 пунктов. Аналитики таких гигантских финансовых корпораций как Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Nomura Holdings Inc. считают, что это требование законодательства привело к ускорению продаж в два раза, так как многие инвесторы попытались избавиться от имеющихся на руках акций. Сегодня, 5 января, индекс Shanghai Composite снизился на 0,5% или 15 пунктов, составив 3 280 пунктов. Операции на биржах продолжаются. Отметим, что общая капитализация Китайского фондового рынка на начало года составила 8,4 трлн. долларов США.

Народный банк Китая (НБК) сегодня поддержал ликвидность финансовых рынков на сумму в размере 130 млрд. юаней посредством операций обратного репо (19,9 млрд. долларов). Процентная ставка по операциям обратного репо составила 2,25%. Начальник отдела стратегии по рынкам Азии Societe General Франсис Чон отметил, что отток капитала усилит проблему ликвидности, что приведет к продолжению мягкой монетарной политики НБК.

Аналитическая группа Report прогнозирует снижение индекса Shanghai Compostie в 2016 году до 2 300-2 500 пунктов. Курс CNY/USD на первоначальном этапе достигнет 6,80, затем прогнозируется рост в диапазоне 7,20-8,00.

Отметим, что девальвация юаня окажет негативное влияние почти на все мировые валюты, за исключением доллара США.