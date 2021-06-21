Китайский Центробанк сохранил базовую ставку 14-й месяц подряд

Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам четырнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Как передает Report, годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics. LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским Центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствие с бенчмарком в период с марта по август. В 2020 году годовая LPR была снижена на 30 базисных пунктов, пятилетняя – на 15 базисных пунктов.