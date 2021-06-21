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Китайский Центробанк сохранил базовую ставку 14-й месяц подряд

Китайский Центробанк сохранил базовую ставку 14-й месяц подряд Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%
Финансы
21 июня 2021 г. 17:48
Китайский Центробанк сохранил базовую ставку 14-й месяц подряд

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам четырнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Как передает Report, годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics. LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским Центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствие с бенчмарком в период с марта по август. В 2020 году годовая LPR была снижена на 30 базисных пунктов, пятилетняя – на 15 базисных пунктов.

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