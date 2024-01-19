Китайские банки прекратили проводить с Россией платежи в долларах

После ужесточения антироссийских санкций со стороны США в декабре 2023 года многие китайские банки прекратили проводить любые платежи в долларах с Российской Федерацией.

После ужесточения антироссийских санкций со стороны США в декабре 2023 года многие китайские банки прекратили проводить любые платежи в долларах с Российской Федерацией.

Как передает Report , об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников платежного рынка.

По словам одного из источников, новые ограничения связаны с опасением банков КНР из-за возможного введения вторичных санкций.

Дело в том, что все платежи в долларах осуществляются через корреспондентские счета, открытые в американских банках, независимо от страны получателя и отправителя, поэтому они легко отслеживаются.

При этом кредитные организации КНР по-прежнему заинтересованы в расчетах в национальных валютах. Сейчас платежи в рублях и юанях проходят в обычном формате, заявили источники "Известий".