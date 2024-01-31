Китайские акции упали до пятилетнего минимума из-за пессимизма инвесторов

По итогам сегодняшних биржевых торгов в КНР ключевой индекс материкового Китая CSI 300 снизился на 0,9%, достигнув пятилетнего минимума. По итогам месяца этот индекс понизился на 6,3%.

По итогам сегодняшних биржевых торгов в КНР ключевой индекс материкового Китая CSI 300 снизился на 0,9%, достигнув пятилетнего минимума. По итогам месяца этот индекс понизился на 6,3%.

Как передает Report, по мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, инвесторы не уверены, что планы властей по поддержке финансового рынка окажутся достаточными в нынешних экономических условиях в КНР.

Ранее стало известно, что ЦБ КНР с 5 февраля снизит для коммерческих банков ставку резервирования на 50 базисных пунктов - это должно высвободить для финансового рынка около 1 трлн юаней (140 млрд долларов) и стимулировать восстановление экономики.

Однако вышедшая накануне макроэкономическая статистика обеспокоила инвесторов. По итогам января индекс производственной активности (PMI) в Китае составил 49,2 пункта, показатель снижается четвертый месяц подряд.

"Сейчас настроения инвесторов в отношении Китая остаются довольно пессимистичными. Даже после небольшого роста, вызванного планами властей по поддержке рынка, следует новая распродажа акций", - считает управляющий директор сингапурского отделения швейцарской финансовой компании Union Bancaire Privee Вей-Серн Линь.

Негативный настрой инвесторов в отношении Китая отразился и на некоторых других рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Австралийский ASX 200 - гонконгский Hang Seng сегодня потерял 1,4%, южнокорейский Kospi - 0,1%, тайваньский Taiwan SE - 0,8%.