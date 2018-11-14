Китайская делегация посетит США для торговых переговоров

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Делегация Китая скоро может посетить США для переговоров по урегулированию торговых споров.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники. В публикации отмечено, что делегацию будет возглавлять вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Сроки поездки пока не согласованы.

"В последнее время атмосфера для того, чтобы стороны провели диалог, существенно улучшилась", - констатировал китайский правительственный источник. Этому благоприятствовал состоявшийся две недели назад телефонный разговор между лидерами двух стран. Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились провести двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Напомним, с 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.