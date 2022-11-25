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Китай запустил систему частного пенсионного страхования

Китай запустил систему частного пенсионного страхования Китай в пятницу объявил о начале работы системы частных пенсий в дополнение к нынешнему механизму страхования по старости.
Финансы
25 ноября 2022 г. 16:50
Китай запустил систему частного пенсионного страхования

Китай в пятницу объявил о начале работы системы частных пенсий в дополнение к нынешнему механизму страхования по старости.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Министерство людских ресурсов и социального обеспечения КНР.

Новой добровольной пенсионной системой, поддерживаемой правительством и действующей по рыночным принципам, в рамках пилотного проекта смогут воспользоваться соответствующие определенным условиям граждане в 36 городах и регионах страны, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиань и Чэнду.

Физические лица могут открывать индивидуальные пенсионные счета и делать взносы на сумму до 12 тыс. юаней (1 682 долларов) в год, получая за это налоговые льготы. Эти средства будут направляться исключительно на покупку специальных пенсионных финансовых продуктов, сообщает агентство "Синьхуа".

Механизм страхования по старости в Китае в настоящее время состоит из фондов базового страхования для рабочих и служащих предприятий, программ дополнительных пенсионных накоплений для сотрудников частных предприятий и бюджетных учреждений, а также коммерческих пенсионных финансовых продуктов, ориентированных на индивидуальных лиц.

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