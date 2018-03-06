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    Китай занял второе место в мировой экономике

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ По итогам 2017 года Китай занял второе место в мире по экономическому развитию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн.

    По словам чиновника, в 2017 году ВВП Китая достиг 82,7 трлн юаней, что соответствует 12,2 трлн долларов.

    "По этому показателю мы отстаем от первой экономики мира - США - на 7 трлн долларов, но превосходим третью экономику мира - Японию - на те же 7 трлн долларов. Мы продолжаем занимать второе место среди мировых экономик, что отнюдь не просто", - заявил Хэ Лифэн.

    Чиновник подчеркнул, что прирост ВВП в течение минувшего года составил 900 долларов на душу населения. 

    По словам Хэ Лифэна, планируется, что в 2018 году около 60% экономического роста Китая будет достигнуто за счет потребления.

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