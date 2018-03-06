Китай занял второе место в мировой экономике

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ По итогам 2017 года Китай занял второе место в мире по экономическому развитию.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн.

По словам чиновника, в 2017 году ВВП Китая достиг 82,7 трлн юаней, что соответствует 12,2 трлн долларов.

"По этому показателю мы отстаем от первой экономики мира - США - на 7 трлн долларов, но превосходим третью экономику мира - Японию - на те же 7 трлн долларов. Мы продолжаем занимать второе место среди мировых экономик, что отнюдь не просто", - заявил Хэ Лифэн.

Чиновник подчеркнул, что прирост ВВП в течение минувшего года составил 900 долларов на душу населения.

По словам Хэ Лифэна, планируется, что в 2018 году около 60% экономического роста Китая будет достигнуто за счет потребления.