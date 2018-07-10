Китай выдаст кредиты арабским странам

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Китай направит 20 млрд долларов кредитов арабским странам".

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, открывая встречу министров иностранных дел Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, арабские страны получат средства на реализацию проектов, которые обеспечат хорошие возможности для трудоустройства населения и окажут позитивное социальное воздействие в арабских государствах, нуждающихся в восстановлении.

Он отметил, что китайская сторона готова к участию в строительстве портов и железных дорог в арабских странах.

По его словам, это поможет связать Центральную Азию, Восточную Африку и Индийский океан со Средиземноморьем.

Кроме того, Китай предоставит Сирии, Иордании и Йемену гуманитарную помощь на сумму 600 млн юаней (90,5 млн долларов).