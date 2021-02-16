Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером ЕС

Китай впервые за все время стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, вытеснив с первой позиции исторического союзника ЕС - США.

Китай впервые за все время стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, вытеснив с первой позиции исторического союзника ЕС - США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник отчете статистического агентства Еврокомиссии - Евростата.

"В 2020 году Китай стал главным партнером ЕС", - отмечается в документе.

В минувшем году импорт ЕС из Китая вырос на 5,6% до 383,5 млрд евро, экспорт в Китай - на 2,2% - до 202,5 млрд евро. С США динамика противоположная - американский импорт в ЕС упал на 13,2% - до 202 млрд евро, а экспорт ЕС в США сократился на 8,2% - до 353 млрд евро.

Помимо пандемии, изменение торговой динамики в немалой степени стало следствием выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).