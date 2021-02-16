О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером ЕС

Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером ЕС Китай впервые за все время стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, вытеснив с первой позиции исторического союзника ЕС - США.
Финансы
16 февраля 2021 г. 00:42
Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером ЕС

Китай впервые за все время стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, вытеснив с первой позиции исторического союзника ЕС - США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник отчете статистического агентства Еврокомиссии - Евростата.

"В 2020 году Китай стал главным партнером ЕС", - отмечается в документе.

В минувшем году импорт ЕС из Китая вырос на 5,6% до 383,5 млрд евро, экспорт в Китай - на 2,2% - до 202,5 млрд евро. С США динамика противоположная - американский импорт в ЕС упал на 13,2% - до 202 млрд евро, а экспорт ЕС в США сократился на 8,2% - до 353 млрд евро.

Помимо пандемии, изменение торговой динамики в немалой степени стало следствием выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову
Ильхам Алиев: Мы никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову
15 февраля 2021 г. 18:15
Президент: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций
Президент: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций
15 февраля 2021 г. 17:37
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой  
Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой  
15 февраля 2021 г. 15:15
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
В Азербайджане началось введение второй дозы вакцины от COVID-19 
В Азербайджане началось введение второй дозы вакцины от COVID-19 
15 февраля 2021 г. 12:46
Фоторепортаж поездки Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой в особожденные земли
ФотоФоторепортаж поездки Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой в особожденные земли
15 февраля 2021 г. 11:49
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
13 февраля 2021 г. 12:40
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi