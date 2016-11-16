Китай вновь повысил курс доллара

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Народный банк Китая (НБК) в очередной раз ослабил юань к доллару - до 6,8592 CNY/USD. Как сообщает Report, это максимальное значение с 19 августа 2008 года. Напомним, что юань 9 дней подряд продолжает падать по отношению к доллару. В последний раз НБК применял аналогичный механизм валютной политики в декабре 2015 года. Курс на рынке наличной валюты сейчас равен 6,87 CNY/USD.

Отметим, что НБК в августе 2015 года принял решение об оптимизации курса юаня, объяснив этот шаг более прочными позициями юаня по сравнению с другими валютами. За прошедший период курс доллара вырос на 11% с отметки 6,20 CNY/USD. Минимальное значение наблюдалось в январе 2014 года (1,04 CNY/USD), максимальное – в 1995-2005 годах (8,28 CNY/USD). Сейчас курс на 17% ниже исторического максимума.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что курс CNY/USD может достигнуть и даже превысить отметку 7,00. НБК вынужден будет пойти на девальвацию из-за возможного введения дополнительных таможенных пошлин со стороны США. Так, американские власти не раз призывали Китай прекратить манипуляции с курсом юаня. В нынешних условиях новоизбранный президент Дональд Трамп может дать указание ограничить импорт китайских товаров. В 2017 году прогнозируется рост курса до 7,70 CNY/USD.