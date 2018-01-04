Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Государственное управление валютного контроля КНР ужесточило правила снятия за рубежом наличных денежных средств с личных банковских карт. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, эти шаги предпринимаются для ограничения отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов.

Общая сумма снимаемых средств со всех принадлежащих одному лицу китайских банковских карт должна составлять не более 100 тыс. юаней (15 370 долларов) в год. В случае, если владелец карт превысит данный лимит в течение года, то снятие наличности за рубежом будет для него приостановлено на текущий и последующий год.

Данные правила вступили в силу 1 января 2018 года, сообщает агентство "Синьхуа".